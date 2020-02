Le portoghesi fuori dalle Coppe Europee

E’ stato un giovedì nero per tutte le squadre portoghesi impegnate in Europa League. Già fuori dalla massima competizione europea, nessuna tra Braga, Sporting, Porto e Benfica è riuscita a passare il turno. Sorprendente Getafe in Spagna e non solo, eliminando l’Ajax fino allo scorso anno alla ribalta. Dalla semifinale della scorsa edizione di Champions, all’eliminazione ai sedicesimi della cugina europea della competizione più piccola.

Foto: Twitter Ufficiale Europa League