Le perle di Bernardeschi e Insigne fanno sognare il Toronto: 2-0 al Charlotte e playoff a 3 punti di distanza

L’avventura in Canada di Federico Bernardeschi e di Lorenzo Insigne non poteva avere un avvio migliore. La coppia italiana, come era prevedibile, sta incantando gli Usa con prodezze di autentica qualità, come quelle sfornate questa notte nella vittoria per 2-0 contro il Charlotte. Apre Insigne: calcio d’angolo battuto da Bernardeschi e sforbiciata dell’ex calciatore del Napoli che regala il vantaggio al Toronto a inizio ripresa. Poi è il turno dell’ex Juventus che parte da destra, si accentra e lascia andare un gran tiro che si insacca sul secondo palo senza lasciare nessuna speranza al portiere, 2-0 e partita chiusa. Il Toronto adesso sogna i playoff, distanti ora solo 3 punti.

Foto: Instagram Toronto