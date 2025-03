Le parole di De Rossi, il fallimento Juric e i fatti di Ranieri: differenze abissali

La Roma sta vivendo un momento importante e giovedì cercherà di ripetersi in Europa League contro l’Athletic Bilbao. La sintesi della stagione è chiara: siamo passati dalle parole di De Rossi, che aveva voluto certi acquisti, al fallimento di Juric che stava spingendo la squadra verso il baratro e che in Premier sta facendo anche peggio. La cura Ranieri è anche la sintesi del famoso concetto “fatti e non parole”. Da quando è arrivato ha dato visibilità anche a chi sembrava un acquisto sbagliato, per esempio Soulé, ha rivalutato gente che stava facendo male (Celik), ha rilanciato un attaccante destinato a partire (Shomurodov), ha chiuso casi spinosi (Mancini e Cristante in testa) ridando visibilità e qualità a una squadra – la Roma – che attraversa un grande momento di forma e che non intende fermarsi nell’ultima parte della stagione.

Foto: sito ufficiale Roma