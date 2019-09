Le Parisien: niente da fare per Paredes al Betis

A poco più di sette mesi dal suo arrivo al PSG, la permanenza di Leandro Paredes è stata messa in discussione in questa finestra di mercato. Fortemente interessato al mediano ex-Roma era il Betis, rimasto recentemente orfano di Lo Celso, passato al Tottenham. I club spagnolo, secondo quanto riferito da Le Parisien, ha dovuto fare i conti con delle richieste economiche che superavano le possibilità biancoverdi: pur volendo intavolare una trattativa in prestito senza pagare l’intero stipendio dell’argentino, i sivigliani si sono spaventati di fronte ai 600 mila euro lordi che il ragazzo percepisce al mese dal PSG. Così l’entourage del giocatore avrebbe dichiarato chiusa la trattativa.

Foto: twitter PSG