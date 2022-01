Le Parisien: minacce di morte a Mbappé nel paese in cui è cresciuto

Sarebbe apparsa una spregevole scritta sopra il murales dedicato a Kylian Mbappé a Bondy, paese in cui l’attaccante del Psg è cresciuto. Le parole che hanno imbrattato l’immagine sarebbero state “Mbappé, sei morto”. Tutto lascia pensare che le parole siano state scritte dopo che l’attaccante francese ha reagito su Twitter agli insulti nei confronti di una ragazza con una malattia rara. Evidentemente in Francia non tutti amano la stella parigina.

FOTO: Le Parisien