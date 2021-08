Le Parisien: il Real aspetta una risposta dal PSG per Mbappé entro domani

Il Real Madrid avrebbe lanciato un ultimatum al PSG per la vicenda legata a Kylian Mbappé. Lo scrive Le Parisien, il club di Florentino Perez è stufo di aspettare una risposta da Parigi sull’offerta da 170 milioni più 10 di bonus e ha chiesto al ds Leonardo di chiudere la trattativa entro e non oltre la giornata di domani. Intanto il giocatore è stato convocato da Pochettino per la gara di domenica sera sul campo del Reims.