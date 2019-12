Secondo quanto riferisce Le Parisien, in giornata si concretizzerà il rinnovo di contratto tra la Federazione francese e il commissario tecnico Didier Deschamps. L’allenatore che guidato i transalpini alla vittoria del Mondiale in Russia, dopo il secondo posto agli Europei del 2016, sottoscriverà un nuovo legame valido fino al 2022, anno in cui si disputeranno i Mondiali in Qatar.

Foto: L’Equipe