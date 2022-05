Le Parisien: “Fatta per il rinnovo di Mbappé”. La madre: “E’ totalmente falso”

Nelle scorse ore, il quotidiano francese Le Parisien, aveva dato per fatto il rinnovo di Kylian Mbappé con il PSG.

Immediata è arrivata la replica della madre dell’attaccante, Fayza Lamary, che su twitter ha smentito le voci sul rinnovo del figlio con il club parigino, ma aggiungendo anche che non ha nessun accordo con nessuna squadra.

Queste le sue parole: “È completamente falso che Kylian ha rinnovato. Non vi è alcun accordo di principio con il Paris Saint-Germain (o qualsiasi altro club). Le discussioni sul futuro di Kylian continuano in un clima di grande serenità per permettergli di fare la scelta migliore, nel rispetto di tutte le parti”.

Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties https://t.co/VHMTOENct1 — lamari fayza (@FayzaLamari) May 5, 2022

Foto: Twitter PSG