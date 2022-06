Le Parisien annuncia: Renato Sanches ha scelto il PSG

Il calciomercato del Milan rischia di trasformarsi in beffa. Dopo aver perso Botman, rischia di perdere anche l’altro pupillo di mercato: Renato Sanches. Il portoghese infatti, secondo quanto riportato dal noto portale Le Parisien, sarebbe pronto a vestire la maglia del club campione di Francia. Anche se manca l’accordo tra i due club, il PSG non vorrebbe portare la trattativa troppo per le lunghe e quindi chiuderla in tempi brevi.

Foto Twitter Lille