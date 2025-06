Le panchine e i retroscena: pressing Fiorentina per Pioli, le scelte di Atalanta, Toro e Cagliari. E De Rossi…

03/06/2025 | 20:15:32

Dobbiamo completare il puzzle panchine, ben oltre la vicenda Inter. Partiamo dalla Fiorentina, oggi c’è un solo nome al comando, confermate le indiscrezioni delle ultime ore: stiamo parlando di Stefano Pioli, prima scelta del club, pressing costante ma senza alcun intervento di Rocco Commisso. La Fiorentina punta al ritorno, l’avventura di Stefano Pioli all’Al Nassr è ai titoli di coda, guadagna 10 milioni più bonus e ci sono gli aspetti fiscali da sistemare. Mai in corsa Gilardino per la Fiorentina, neanche Baroni che – come già anticipato – è da giorni in pole per il Torino, entro 48 ore incontrerà Cairo per i dettagli. L’Atalanta ha organizzato un summit con Juric, abbastanza interlocutorio, sentirà Palladino, ma occhio sempre a Thiago Motta. Il Cagliari dovrebbe congedarsi da Nicola, conferme su Fabio Pisacane, nome a sorpresa di una settimana fa e sempre caldo all’interno di una lista ristretta. Intanto, il Como ha sondato Daniele De Rossi, presto vedremo se ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’ex Roma.

Foto: twitter al nassr