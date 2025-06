Le ore frenetiche in casa Inzaghi: Simone decide, per Pippo sempre più Palermo

02/06/2025 | 20:20:00

Sono ore frenetiche in casa Inzaghi. Nel giro di poche ore Simone prenderà una decisione definitiva sul suo futuro (se non l’ha già presa…) con l’Al Hilal sempre più in pressing e senza escludere il monitoraggio di un altro club. L’Inter aspetta una risposta definitiva, la logica direbbe di una situazione a fine ciclo ma nelle bagarre delle panchine di questi giorni è sempre bene viaggiare con prudenza. Tutto questo perché nelle valutazioni possono esserci nuove riflessioni. Molto più semplice la situazione di Pippo Inzaghi: dopo avervi raccontato qualche settimana fa la rottura probabile con il Pisa neo-promosso, avevamo svelato la pista Palermo che si sta materializzando sempre più. Siamo vicini alla svolta definitiva.

Foto: sito Inter