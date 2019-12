Le nuove acrobazie di Preziosi. E Nicola accetta da quarta scelta

Enrico Preziosi ci riprova. Finalmente ha un allenatore, Davide Nicola. Non propriamente la prima scelta. E neanche la seconda. Di sicuro neanche la terza. Perché nell’ordine Preziosi ha provato in ogni modo a convincere Ballardini, ha sondato Andreazzoli per un ritorno, ha convocato Diego Lopez salvo poi far saltare tutto perché dall’Uruguay avevano già annunciato l’arrivo dell’ex Penarol. Non sappiamo se sia più in confusione Preziosi (ma questa non è una novità), oppure Nicola che – un po’ lo capiamo – pur di coronare un vecchio sogno ha accettato di essere il quarto della lista. Auguriamo al Genoa un minimo di serenità e speriamo che sia l’ultima svolta della stagione. Conoscendo Preziosi e il suo equilibrismo precario (in fondo aveva ceduto anche Kouame al Crystal Palace prima dell’infortunio) non ci metteremmo mezza mano sul fuoco.

Foto: sito ufficiale Udinese