Le necessità di Giampaolo, l’attesa impaziente di Conte: il doppio bivio di Milano

Marco Giampaolo è orgoglioso di poter allenare il Milan, lo ha detto mille volte e ha incassato i complimenti dei suoi nuovi dirigenti che lo ritengono il top player del nuovo corso rossonero. Ma adesso Giampaolo è impaziente, aspetta qualche rinforzo, ne avrebbe voluto (o ne vorrebbe?) almeno uno prima della partenza tra qualche giorno per la tournée in giro per il mondo. Non possiamo dire che Gianpaolo sia deluso, sarebbe troppo, ma di sicuro è leggermente preoccupato, lui è un perfezionista e vuole lavorare al più presto con gran parte dell’organico. L’attesa di Conte è invece figlia dell’impazienza: inutile negare che avrebbe voluto partire per la Cina con almeno un altro attaccante tra Lukaku e Dzeko. Non è stato possibile, un silente come lui di sicuro scalpita per avere buone notizie nel giro di pochi giorni.

Foto: Twitter ufficiale Inter