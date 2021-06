Le lacrime di Rossi dopo il pari con la Francia: “Nel calcio vince il cuore”

Lacrime e brividi per il CT della Nazionale ungherese, Marco Rossi, nel post partita della gara con la Francia che lo ha visto strappare un 1-1 emozionante.

In conferenza stampa, il CT, torinese, non ha trattenuto le lacrime.

Queste le sue parole: “Un palcoscenico così l’ho visto solo in tv, a 56 anni mi pare di essere un bambino al Luna Park. E quando ci sei vuoi giocare. E dire che continuano a criticare le mie scelte. Sorrido perché tutte le volte che lo convoco e lo faccio giocare, un sacco di gente mi critica. Se fossimo consapevoli di dove siamo e chi siamo, queste critiche non ci sarebbero, però qualcuno non lo sa e continua a rompere le scatole. In Italia si dice ‘la mamma degli idioti è sempre incinta’. E tutto il mondo è Paese”.

Infine sulla qualificazione: ” Io non sono così stupido e arrogante da dire ‘andiamo a vincere a Monaco. Andremo per fare la nostra partita e tenere i piedi per terra, ma per me questo è un giorno speciale. Nel calcio si vince con il cuore”.

Foto: Twitter federazione ungherese