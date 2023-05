Le inutili scuse di Cionek: “Ho perso la testa, possiamo ancora andare ai playoff”

Thiago Cionek l’ha fatta davvero grossa, un pugno rifilato a Caso che ha provocato il rigore per il 2-0 del Frosinone, una leggerezza imperdonabile per un difensore delle sua esperienza. Le scuse non avrebbero alcun tipo di significato, si tratta di belle (e inutili) parole: “Chiedo scusa ai compagni e alla squadra, abbiamo iniziato molto bene questa partita e poteva andare diversamente. A prescindere dall’intensità del contatto, sono un calciatore esperto e non posso permettermi di fare questo. I miei compagni poi sono stati bravi nonostante l’inferiorità. Ci sono tre partite per restare dentro ai playoff. Ho perso la testa, io sono un calciatore che ho fatto tanta A e tanta Nazionale, non posso mettere così in difficoltà la squadra“.

Poi ha proseguito parlando della situazione extracampo: “Ci fidiamo della società, la situazione della classifica è però al momento indefinita. Cercheremo di fare più punti possbili, poi si vedrà. Noi dobbiamo entrare in campo concentrati e cercare di fare la nostra partita. Abbiamo fatto 49 punti, abbiamo due partite in casa e ad inizio campionato avremmo firmato per una classifica così, possiamo ancora raggiungere i playoff“.

Infine, sul suo futuro: : “Il mio contratto è in scadenza, penso solo a finire bene la stagione, mancano pochi giorni e poi si vedrà“.

