Le interviste in duplex e il saccheggio nella notte a suon di tweet

Interessanti le interviste che raccontano le verità, come quelle di Paolo Maldini a “La Repubblica”. Le sue verità, certamente: ognuno può essere d’accordo oppure no, probabilmente si potrà discutere sulla tempistica (il giorno dopo una possibile-probabile eliminazione del Milan dalla Champions non è il massimo), ma di sicuro i temi offerti sono stati tanti. Noi abbiamo preferito prendere qualche stralcio, aspettando che il giornale andasse in edicola, piuttosto che fare un saccheggio di tweet nella notte, com’è accaduto in un caso. Senza un minimo di sensibilità verso chi ha curato l’intervista, nel rispetto della tradizione di “arraffare” a destra o a sinistra, un classico da mesi e mesi. Viaggiamo ormai in questa direzione, senza che nessuno intervenga. Oppure ci sono le interviste in duplex: Galliani il giorno prima su un quotidiano, Galliani il giorno dopo su un altro per dire le stesse cose. Poi guardi i dati ogni fine mese e capisci perché…

Foto: Twitter Milan