Le formazioni ufficiali di Roma-Real Madrid: c’è Dzeko, fuori Ramos

Roma e Real Madrid sono pronte ad affrontarsi sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico per la Mabel Green Cup. Il fischio d’inizio è fissato per le 20:00, ma sono già ufficiali le scelte di Paulo Fonseca e Zinedine Zidane rispetto agli undici da schierare dal 1′ minuto. Tra i giallorossi non l’unico nuovo acquisto in campo è Pau Lopez, mentre gli spagnoli devono fare a meno del capitano Sergio Ramos ma schierano Hazard assieme a Benzema. Queste le formazioni ufficiali:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Pellegrini, Cristante; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko. Allenatore: Fonseca

Real Madrid (3-5-2): Courtois; Militao, Varane, Nacho; Carvajal, Modric, Cassemiro, Valverde, Marcelo; Benzema, Hazard. Allenatore: Zidane

Foto: twitter Roma