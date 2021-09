Le formazioni ufficiali di PSG-Clermont. Esordio per Donnarumma

Il Paris Saint-Germain, per la quinta giornata di Ligue 1, riceve al Parc des Princes la promossa Clermont. Mauricio Pochettino dovrà far a meno di molti giocatori: ​​Di Maria, Messi, Paredes e Neymar, che hanno giocato con le rispettive Nazionali la notte tra giovedì e venerdì, oltre a Marco Verratti e Sergio Ramos (infortunati). Per la prima volta, in questa stagione, Gianluigi Donnarumma gioca la sua prima partita da titolare.

Ecco le formazioni ufficiali:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; A. Herrera, Danilo, Gueye; Rafinha – Draxler, Mbappé

Clermont (4-2-3-1): Desmas; Zedadka, C. Hountondji, Ogier, N’Simba; J. Gastien, Salis Abdul Samed; Dossou, Berthomier, Allevinah; Hame

Foto: Twitter PSG