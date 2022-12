Le figlie di Pelé si sfogano: “Siamo stanche di ricevere le condoglianze. Nostro padre non è in fin di vita”

Sfogo delle figlie di Pelé in merito alle condizioni del padre, che da giorni sta facendo preoccupare il mondo del calcio. La figlia Flavia Arantes Do Nascimiento ha dichiarato: “Siamo stanchi, io e la mia famiglia, di ricevere le condoglianze. L’ho detto ai miei figli e a mia sorella Kely, siamo stanchi. Non è in terapia intensiva, è in una stanza normale pertanto non è in pericolo ma solamente in cura. Finché è lì e respira il trattamento per il cancro funziona eccome. Non ce la faccio più! Sui social molte persone gli scrivono “riposa in pace” ma non è giusto. Un giorno accadrà ma non è questo il momento”.

Foto: Instagram figlia Pelé