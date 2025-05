Le Fèe: “Scelsi la Roma per De Rossi, l’esonero ha cambiato tutto”

10/05/2025 | 15:45:35

Nel corso di una intervista concessa a Sunderland Echo, l’ex centrocampista della Roma Enzo Le Fèe ha parlato anche della sua esperienza in giallorosso: “Quando si vuole cambiare squadra, secondo me la cosa più importante è parlare con l’allenatore. Quando parlai con De Rossi è stato incredibile, perché mi disse che gli piaceva il mio modo di giocare e che sarei potuto essere un buon numero 8 nel suo sistema di gioco. Quindi decisi di andare. Dopo il precampionato, però, giocammo 4 partite e l’allenatore venne esonerato. Contemporaneamente mi sono infortunato, quindi è stato un po’ difficile per me” ha spiegato.

FOTO: X Sunderland