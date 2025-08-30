Le difese tengono a galla Parma e Como, Bologna e Atalanta non affondano

30/08/2025 | 19:19:55

Le difese tengono a galla Parma e Como, in un primo tempo a reti bianche contro Atalanta e Bologna. A Parma, Scamacca prende un palo a Suzuki battuto. Parma pericoloso con un tiro dalla distanza di Valeri. A Bologna, sono i padroni di casa a farsi apprezzare: due importanti occasioni capitate prima a Castro e poi ad Orsolini trovano un Butez attento e reattivo. Infortunio per Van Der Brempt per gli ospiti, sostituito al 27′ da Smolcic.

butez sito como