Le big in fila per Raul Jimenez, il messicano allo scoperto: “Niente clausola ma valgo almeno 40 milioni”

Le ottime prestazioni di questa stagione – 22 reti e 10 assist in 44 presenze – hanno attirato l’interesse di diversi top club su Raul Jimenez, attaccante messicano e stella del Wolverhampton. Fra di essi, il Manchester United e il Tottenham, senza dimenticare il Real Madrid, a caccia di un’alternativa a Benzema in vista della prossima stagione. A parlare del suo futuro, oggi ai microfoni di Marca, è stato così lo stesso Raul Jimenez: “Non ho una clausola per risolvere il mio contratto, ma il Wolverhampton mi ha pagato 40 milioni di euro dal Benfica nel 2018 e non chiederà di meno alle squadre interessate”.

Foto: medium