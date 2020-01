Le big in fila per Moussa Dembelé, ma il Lione lo blinda: “A gennaio non partirà”

Il Lione non ha alcune intenzione di cedere Moussa Dembelé in questa sessione di mercato. Negli ultimi giorni l’attaccante classe ’96 (autore finora di 12 gol in stagione) è stato accostato a top club (su tutte il Chelsea e lo United), ma il presidente del club transalpino ha fatto chiarezza: “Mercato? Stiamo cercando di fare qualcosa. Dembelé? Non se ne andrà. Ha ricevuto molte offerte, così come altri giocatori, ma non partirà a gennaio, è ovvio”. le parole di Jean-Michel Aulas a margine di un evento con i soci del club francese.

Foto: Twitter personale Moussa Dembelé