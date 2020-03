Le big in fila per Havertz, il Leverkusen allo scoperto: “Sarà un trasferimento da almeno 100 milioni”

Kai Havertz è uno dei talenti più promettenti del calcio tedesco, e non solo. Il gioiello classe 1999 del Bayer Leverkusen, autore di 10 gol e 8 assist in questa stagione, ha attirato da tempo le attenzioni delle big europee, pronte a contendersi il suo cartellino a suon di milioni. Nel frattempo, il tecnico dei tedeschi Peter Bosz è uscito allo scoperto annunciando di fatto un probabile addio in vista della prossima estate: “Con ogni probabilità Havertz andrà via a fine giugno, sarà un trasferimento di almeno 100 milioni. Dalla sua cessione ricaveremo soldi per 3-4 rinforzi”, le sue parole ai microfoni di Algemeen Dagblad.

Foto: Bild