Le big d’Europa in fila per Cherki: “Ma il mio sogno è giocare nel Real Madrid”

Rayan Cherki è l’astro nascente del calcio francese. Il talentino del Lione, classe 2003, ha stregato tante società e le big d’Europa sembrano aver messo sul proprio taccuino le magie del giovane fantasista, autore di 3 gol e 2 assist in Coppa di Francia nel mese di gennaio. Un exploit che non è passato inosservato e che potrebbe essere l’anticamera di una cessione a peso d’oro da parte del Lione. Anche perché l’obiettivo del baby Cherki è ben chiaro e lo ha annunciato lui stesso ai canali ufficiali del club francese: “Il mio sogno è giocare nel Real Madrid“, ha confessato. E forse in un futuro non troppo lontano il suo desiderio potrebbe esaudirsi…

Foto: Twitter personale Cherki