Le big ai piedi di Soumaré, ma lui spegne il mercato: “Non lascio il Lille a metà stagione”

Le big (soprattutto quelle di Premier League) sono tutte in fila per lui, ma Boubakary Soumaré giura fedeltà al Lille, almeno fino a luglio. Il talentuoso centrocampista classe 1999 ha parlato così del suo futuro ai microfoni de L’Equipe: “Voglio terminare la stagione qui. Sto bene, i miei compagni di squadra mi stanno aiutando. Non è il momento di partire, non vorrei avere dei rimpianti. Ho già discusso con l’allenatore, gli ho detto che ho le idee chiare sul mio futuro”.

Foto: france3-regions.francetvinfo.fr