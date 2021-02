Le aperture spagnole: “Uragano Mbappé”, “Mbappè travolge il Barça”

Le aperture dei quotidiani sportivi spagnoli stamane sono tutti per la debacle per 4-1 del Barcellona con il PSG al Camp Nou. Il Barça non perdeva in casa in Champions da oltre 7 anni, prima dei doppi ko di fila, a dicembre con la Juventus (0-3), che valse il secondo posto in classifica a Messi e compagni e la debacle di ieri sera che molto probabilmente dopo quasi 20 anni, vuol dire eliminazione agli ottavi di Champions per gli spagnoli.

Questi i titoli dei quotidiani spagnoli:

Marca

“Mbappé scoppia il Barça”

Nuovo imbarazzo per i blaugrana in Champions League. La tripletta del genio francese condanna i catalani nell’andata degli ottavi di finale. Il PSG è stato di gran lunga superiore alla squadra di Koeman.

As

“Uragano Mbappé”

Tripletta ed esibizione al Camp Nou del fuoriclasse francese per il quale il Real Madrid sospira: “Non deciderà il mio futuro per una partita”. Messi, nonostante il gol del momentaneo 1-0, vive un altro giorno chiave in maglia blaugrana.

Sport

“Mbappé travolge il Barça”

Spettacolare partita dell’attaccante che, con la sua tripletta, lascia i blaugrana sull’orlo del ko. La squadra di Koeman è andata avanti nel punteggio, ma ha vissuto con impotenza la rimonta francese

Mundo Deportivo

“MbappuLeo”

Una tripletta di un grande Mbappé svela un Barcellona fragile, impreciso e senza carattere. Messi ha portato avanti i suoi con il calcio rigore dell’1-0, ma dopo la valanga parigina il ritorno sembra essere impossibile.

Foto: AS