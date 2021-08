Le aperture spagnole: “Opzione Vlahovic per l’attacco”

Ecco i titoli dei principali quotidiani sportivi spagnoli, in edicola il 14 agosto. As conferma che c’è una pista calda da seguire in Dusan Vlahovic, con Atletico Madrid e Tottenham pronti per una gara al rialzo: “Opzione Vlahovic per l’attacco”, il titolo. I Colchoneros vorrebbero il serbo al fianco di Suarez per l’attacco.

Sport si concentra sul Real Madrid, all’esordio in Liga questa sera sul campo dell’Alaves: “Ancelotti parte con tanti dubbi”.

Anche Marca apre sul Real Madrid e sulle parole del tecnico italiano: “La rosa è molto buona ma il mercato è aperto”. Infatti Ancelotti non esclude movimenti per queste ultime due settimane di mercato, sia in entrata che in uscita.

Infine, Mundo Deportivo dà spazio ai giovani, titolando: “C’è un futuro”.

Dopo l’esplosione di Pedri, rivelazione della scorsa stagione e argento a Tokyo, Mundo Deportivo esalta il nuovo gioiellino di Koeman, Yusuf Demir.