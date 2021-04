Le aperture spagnole: la Real Sociedad vince la Copa del Rey

Apertura dei principali quotidiani sportivi iberici del giorno di Pasqua incentrata sull’impresa di ieri sera della Real Sociedad, che imponendosi per 0-1 sull’Athletic Bilbao grazie al rigore trasformato da Oyarzabal, torna a vincere la Copa del Rey dopo 34 anni di distanza.

Marca

“Il sogno si è avverato”

La Real Sociedad vince la Copa del Rey 34 anni dopo. Oyarzabal, con un gol su calcio di rigore, ha consegnato il titolo dell’edizione 2020 alla squadra allenata da Imanol Alguacil. L’Athletic proverà a vendichersi il 17 aprile contro il Barça.

As

“Il sogno è reale”

34 anni dopo l’ultima affermazione, un calcio di rigore da parte di Oyarzabal regala alla squadra di Alguacil la Coppa del Rey. L’Athletic, scomparso e mai pervenuto, spreca la sua prima occasione in finale.

Mundo Deportivo

“La Real, campione”

La Copa del Rey 2020 è stata vinta dalla Real Sociedad, terzo titolo dopo 34 anni di siccità, grazie ad un calcio di rigore durante i 90 minuti da parte di Oyarzabal che entra dunque in qualche modo a far parte della storia del club in modo importante e dalla porta principale.

Foto: Marca 04-04-21