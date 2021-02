Le aperture spagnole: “Benzema in dubbio per la Champions”,”Barça, sogno Haaland”

Queste le aperture dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli di oggi, sabato 20 febbraio 2021.

Mundo Deportivo

“Il desiderato”

Koeman e la società sembrano concordi che ai blaugrana manchi un vero numero nove: Haaland sarebbe l’ideale per la squadra, ma solo se prima ci saranno uscite veramente importanti e di peso che potranno permettere al Barcellona di sostenere un’operazione complicata dal punto di vista economico.

As

Oggi in campo entrambe le squadre di Madrid. L’Atletico ospita il Levante; il Real Madrid in campo a Valladolid. Entrambi alle prese con diverse assenze, e proprio quella di Benzema, per infortunio muscolare, preoccupa i blancos in vista della sfida di Champions contro l’Atalanta.

Sport

“Koeman vuole guidare la seconda rivoluzione”

Sarà rivoluzione per il Barcellona questa estate. Sia il tecnico che l’area sportiva della società sono d’accordo sul fatto che una rivoluzione è necessaria. L’allenatore si sente pronto anche per dirigere lui stesso i vari cambi che ci possono essere e si vede capace di poter vincere un titolo già in questa stagione.

Foto: Mundo Deportivo 20-02-21