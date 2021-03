Le aperture spagnole, AS: “Parata del campionato”, Marca: “Rimangono 10 finali”

Il week-end di campionato in Spagna ha due protagonisti, Oblak e Messi. Il primo ha parato un rigore all’86’, consentendo all’Atletico di vincere la gara con l’Alaves e di mantenere il vantaggio in Liga. Messi invece, con una doppietta, lancia il Barcellona nel 6-1 alla Real Sociedad.

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi lunedì 22 marzo 2021.

Marca

“Ci rimangono dieci finali!”

Oblak para un rigore che può valere una Liga. L’estremo difensore salva un tiro dagli undici metri quasi tre anni dopo e dà valore al gol di Suarez. Atletico Madrid (66 punti), Barcellona (62) e Real Madrid (60) lotteranno fino a maggio.

As

“Parata del campionato”

Oblak ferma un calcio di rigore di Joselu all’85’ e consolida le leadership dell’Atletico Madrid. I Colchoneros guidano la classifica con quattro punti di vantaggio sul Barcellona e sei sul Real Madrid. Suarez segna il gol della vittoria.

Sport

“Festival!”

Goleada ad Anoeta. Il Barça ha ottenuto una brillante vittoria sul campo della Real Sociedad e ancora una volta ha dimostrato di essere la squadra più in forma del campionato. Il record di Messi. Il crack argentino è diventato il calciatore che ha giocato più partite con la maglia blaugrana, con 768, e ha festeggiato con un’altra doppietta.

Mundo Deportivo

“Barça totale”

La squadra di Koeman mette in guardia i suoi rivali per la lotta alla Liga con un’esibizione globale ad Anoeta. La doppietta di Messi nel giorno in cui il 10 ha battuto Xavi come detentore del record di partite con la maglia blaugrana con 768.

