Le aperture spagnole, ampio spazio al mercato: “Offensiva finale del Real Madrid per Rudiger” e “Ferran Torres a un passo dal Barcellona”

Le prime pagine spagnole di oggi dedicano ampio spazio al mercato. Secondo Marca il Real Madrid è pronto all’offensiva finale per Rudiger, in scadenza con il Chelsea. Sul quotidiano Sport si parla invece del Barcellona ad un passo da Ferran Torres del Manchester City per 45 milioni più 15 di bonus. Manca solo l’accordo sui termini di pagamento.

FOTO: Prima pagina Marca