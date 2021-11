Le aperture inglesi: “Espirito Santo fatto fuori per Conte”

“Fatto fuori per Conte”, apre così in prima pagina il Daily Star riferendosi all’esonero di Espirito Santo e all’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham. Una trattativa che vi abbiamo anticipato e che ora è in attesa soltanto dell’ufficialità.

FOTO: Prima pagina Daily Star