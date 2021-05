Le aperture dei quotidiani spagnoli sulle polemiche post Real-Siviglia: “Madrid perde la mano” e “La mossa che cambia la Liga”

Infuriano le polemiche in Spagna dopo il posticipo di ieri sera Real Madrid-Siviglia. Ci sono state più decisioni arbitrali che hanno scatenato polemiche e, secondo alcuni giornali, deciso il risultato della partita terminata 2-2. Marca apre con il titolo “La mossa che cambia la Liga” riferendosi all’episodio del rigore annullato al Real sull’1-1 dal Var quando ne aveva dato uno al Siviglia in precedenza. Dentro le dichiarazioni di Butragueno: “Ci sentiamo inquieti, epidosi del genere non sono mai stati sanzionati da noi” e di Zidane: “Sono arrabbiato, non mi servono le spiegazioni dell’arbitro”.

As titola “Madrid perde la mano“riferendosi al rigore concesso al Siviglia per un fallo di mano e annulla il fallo su Benzema nella giocata successiva, che sarebbe rigore.