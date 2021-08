Le aperture dei quotidiani spagnoli sulla trattativa Mbappé-Real: “Fino alla fine”

Manca sempre poco alla fine del calciomercato e non ci sono novità sul fronte Mbappé-Real. Il quotidiano sportivo Marca, nella prima pagina odierna, ha assicurato che il club di Florentino Perez tenterà un nuovo assalto. Questo il titolo scelto: “Fino alla fine”, con l’immagine dell’attaccante del Psg in apertura. Poi aggiunge: “Il Real proverà fino all’ultimo minuto di chiudere il suo acquisto. Il PSG non si spingono oltre e provano a tenere a bada i Blancos”. Anche As dedica la sua prima pagina a Mbappé che è stato protagonista ieri con il Psg nella vittoria di campionato con una doppietta.

Foto: Prima pagina Marca