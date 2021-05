Le aperture dei quotidiani spagnoli sulla Liga: “Da infarto” e “Barca, addio deplorevole al titolo”

Dopo la penultima giornata del campionato spagnolo, la corsa alla Liga è diventata definitivamente una corsa a due tra Atletico e Real Madrid. I quotidiani spagnoli descrivono questi momenti finali del campionato tutto da vedere. As apre col titolo “Da infarto“, infatti un gol di Suarez all’88’ salva l’Atletico e basterà una vittoria all’ultima contro il Valladolid per vincere il titolo forti del distacco di due punti sul Real. Il giornale vicino al Barcellona, Sport, si concentra sulla delusione dei blaugrana che abbandonano l’idea di vincere, “Addio deplorevole alla Liga”. La squadra di Koeman perde in casa contro il Celta Vigo, l’ennesima sconfitta al Camp Nou.