Le aperture dei quotidiani spagnoli sul Real Madrid: “Investito da un treno” e “Senza forza”

I quotidiani spagnoli aprono questa mattina con titoli forti sull’eliminazione del Real Madrid dalla Champions League. La sconfitta di ieri contro il Chelsea è stata netta e i giornali spagnoli lo hanno rimarcato. “Il Real è stato investito da un treno” è l’apertura di Marca, una vittoria degli inglesi non messa mai in discussione che si è conquistata meritatamente la finale con un secco 2-0. As apre col titolo “Senza forza e senza Champions“, un Chelsea solido come all’andata liquida un Real Madrid senza forza con tante scelte sbagliate – secondo As – come le ali che Hazard e Vinicius che sono stati quasi invisibili.