Le aperture dei quotidiani spagnoli sul Barcellona: “Frustrazione”

Un altro risultato negativo per il Barcellona che ieri ha pareggiato 0-0 contro il Cadice. Le prime pagine odierne, dei principali quotidiani sportivi spagnoli, hanno dedicato ampio spazio alla situazione in casa blaugrana. Nel mirino c’è soprattutto l’allenatore Koeman.

Marca ha aperto così: “Né tiki né taki”. Questo il titolo scelto da AS: “Agonia”, sulla stessa linea d’onda anche il quotidiano catalano Sport che ha così descritto la situazione: “Frustrazione”.

Foto: Prima pagina Sport