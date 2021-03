Le aperture dei quotidiani spagnoli: “Real Madrid con la vecchia guardia”; “Messi lancia il Barcellona”

Tanto Real Madrid, con i blancos impegnati tra il ritorno degli ottavi di Champions League, in programma questa sera contro l’Atalanta, e le voci su un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo, ma anche Barcellona con il record di Messi, che ha raggiunto Xavi in testa alla classifica per presenze con il club catalano (767) e l’idea di rimontare l’Atletico che si fa sempre più concreta.

Marca titola: “Lo scudo di Madrid“, celebrando il rientro di Sergio Ramos e ricordando che con lui in campo i madrileni non perdono in Champions League dal 2015.

“Con la vecchia guardia” titola, invece, As che evidenzia come Zidane, complice anche l’infortunio di Hazard, si sia affidato ai veterani per concludere al meglio la stagione. Sul tavolo, però, c’è anche il possibile ritorno di Cr7 che il tecnico francese non ha escluso: “Può succedere“.

L’attenzione di Sport e Mundo Deportivo è rivolta, invece, al record di Messi e alla rimonta in campionato del Barcellona che, dopo la vittoria con l’Huesca (4-1), è rientrato prepotentemente in lotta per la conquista de La Liga. “Lanciati“, titola Sport; “Sempre Messi“, è l’apertura di Mundo Deportivo che celebra l’ennesimo record dell’argentino.

Foto: As