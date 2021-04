Le aperture dei quotidiani spagnoli: Psg, ultimatum a Neymar per il rinnovo

I giornali spagnoli si concentrano sulla questione Neymar e il rinnovo che torna in auge dopo le dichiarazioni dello stesso giocatore brasiliano che avevo chiuso la questione. Sport mette in prima pagina le vicende tra il Psg e il campione che ha dato spettacolo nel quarto di finale contro il Bayern Monaco.

Dalle rispettive parti si dicono fiduciosi, ma il club francese vorrebbe mettere nero su bianco entro la semifinale contro il Manchester City per non amplificare ulteriore rumore per non distrarre la squadra a vicende extracalcistiche. Il Psg – inoltre, secondo quanto dice L’Equipe – avrebbe proposto un contratto fino al 2027 ed essere sicuro che Neymar resti in Francia. Anche il calciatore è felice al Psg, ma le chiamate da Barcellona continuano ad esserci. La decisione spetta all’attaccante, la sua volontà è determinante ai fini del suo futuro.