Le aperture dei quotidiani spagnoli: “Incognita Cr7 per il Real Madrid”, “Liga e record” per Messi

L’eventuale ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid e la corsa per il titolo in Liga: sono questi i temi principali trattati dai quotidiani sportivi spagnoli.

Marca titola “Segui il piano“, sottolineando come il ritorno di Ronaldo non costituisca una priorità per il Real Madrid. Il primo obiettivo del blancos è concludere al meglio la stagione e far quadrare i conti al fine di chiudere le operazioni aperte per Haaland e Mbappé. Anche As parla affronta il tema del futuro di Cr7 titolando: “L’incognita Cristiano“. Gli spagnoli scrivono: “Il crack stupisce ancora una volta il mondo con tre gol contro il Cagliari. Il Real Madrid recupererebbe il gol con l’arrivo del portoghese. Guadagnerebbe tempo per far firmare Haaland e Mbappé. La Juventus potrebbe lasciarlo andare senza un trasferimento. Lo stipendio di 31 milioni è il principale ostacolo alla sua firma. Il giocatore perderebbe soldi per i diritti di immagine. Nonostante i suoi magnifici record, ha 36 anni“.

Mundo Deportivo e Sport si concentrano, invece, sulla corsa al titolo. Sport evidenzia come in caso di successo nel match di questa sera contro l’Huesca, il Barcellona sarà a soli 4 punti dall’Atletico Madrid capolista.

“Liga e record” titola, invece, Mundo Deportivo che ricorda: “Il Barcellona sarà distante solamente quattro punti dall’Atletico Madrid capolista del campionato se oggi al Camp Nou batterà l’Huesca ultimo in classifica. Messi raggiungerà Xavi come il blaugrana con più partite: 767. L’ex regista: “Doveva essere Messi”

Foto: As