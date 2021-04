Le aperture dei quotidiani spagnoli: “Fair Play Ceferin” e “Real, attesa per l’arbitraggio Uefa di questa sera”

I maggiori quotidiani spagnoli sono concentrati sulla partita di questa sera del Real Madrid contro il Chelsea per la semifinale d’andata di Champions League. Dopo le polemiche sulla Super Lega che hanno investito soprattutto il real Madrid con l’Uefa i giornali si chiedono che arbitraggio sarà mettendo un po’ di pressione.

Come, ad esempio, fa Marca che titola “Fair Play Ceferin” aggiungendo che “c’è attesa per l’arbitraggio Uefa di Makkelie dopo le polemiche sulla Super Lega“. As apre col titolo “Un ostacolo per il cammino verso Istanbul” riuferendosi ai blancos e delle difficoltà che possono incontrare stasera, difficoltà non solo tecniche evidentemente. Sport e Mundo Deportivo si concentrano più sul Barcellona elogiando la squadra balugrana adesso favorita per il titolo.