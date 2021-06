Le aperture dei quotidiani spagnoli: “Allarme Covid”

Le aperture dei quotidiani sportivi spagnoli stamane sono tutti dedicati a Sergio Busquets, che ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale perché positivo al Covid-19. Apre così Marca: “Busquets positivo! Questo Europeo non inizia bene. Il giocatore ha lasciato il ritiro in ambulanza e resterà in quarantena, il resto dei nazionali è negativo al tampone ma resterà in isolamento”.

Sulla stessa linea d’onda As che titola: “Allarme Covid. Busquets abbandona il ritiro perché positivo, a una settimana dal debutto all’Europeo c’è timore per altri possibili contagiati”.

FOTO: As 7-6-21