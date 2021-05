Le aperture dei quotidiani spagnoli: “Aguero ha firmato” e “Bomba europea”

In Spagna tiene banco la lista dei convocati di Luis Enrique per Euro 2021 con l’assenza di Sergio Ramos e degli altri giocatori del Real Madrid. Sponda Barcellona si aspetta l’arrivo di Aguero dopo che Guardiola stesso ha annunciato la destinazione dell’attaccante argentino. Sport titola “Aguero ha firmato“, il suo annuncio dovrebbe arrivare domenica. Mentre gli altri giornali si occupando della Spagna, il Mundo Deportivo apre con “Bomba europea” con l’assenza di Sergio Ramos nel 24. Marca riprende le parole del difensore spagnolo: “Farò il tifo come se fossi un uomo in più da casa”.