Le aperture dei quotidiani inglesi: “Tottenham sotto shock, Kane ha chiesto la cessione”

Non si parla d’altro in Inghilterra: Harry Kane ha chiesto la cessione al Tottenham. L’attaccante inglese è pronto ad approdare in un tob club e i giornali inglesi dedicano a lui le aperture, come il Mirror che apre col titolo “Pronti 100 milioni per Kane”. Il giocatore vorrebbe lasciare il Tottenham prima dell’Europeo e ha chiesto di considerare qualsiasi offerta. Già si parla di Manchester City e Chelsea, pronte a mettere sul piatto 100 milioni di euro. Il The Guardian titola “Tottenham sotto schock, Kane chiede la cessione”, dopo dieci anni Kane è pronto a lasciare gli Spurs, nelle prossime settimane si prevede un’asta importante. Si tratterebbe della fine di un’era in casa Tottenham.