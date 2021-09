Le aperture dei quotidiani inglesi su Ronaldo: “Una macchina da gol!”

L’edizione odierna dei quotidiani inglesi da ampio spazio a Cristiano Ronaldo. L’attaccante, grazie alla doppietta messa a segno ieri in Portogallo-Irlanda, è diventato il miglior goleador di tutti i tempi nella storia delle nazionali. Sono 111 i gol da lui messi a segno con la selezione iberica. Ecco i titoli delle principali testate britanniche:

Daily Express: “Goal machine: Ronaldo breaks scoring record”

Metro Sport: “Ole can count on me for anything”

Mirror Sport: “Ronaldo’s the haul-time great”