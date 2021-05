Le aperture dei quotidiani inglesi: “IncREDible” e “Ecstasy and agony” per il finale di campionato

Un finale di campionato da brividi quello della Premier League per la zona Europa. Soprattutto per la corsa alla Champions League in cui tre squadre si contendevano due posti in un punto. In Champions ci vanno Liverpool e Chelsea, fuori il Leicester all’ultimo respiro dopo il ko interno con il Tottenham. I Reds di Klopp invece fanno il loro dovere battendo per 2-0 il Crystal Palace. il titolo di Star Sport: “IncREDible” dopo una rimonta pazzesca per il quarto posto. “Ecstasy and agony” è l’apertura di Mirror. Al Liverpool è riferito Festa City con la consegna del titolo. Pep Guardiola: “Aguero non è rimpiazzabile”.