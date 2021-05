Le aperture dei quotidiani inglesi: “Full English” e “Delizia turca”

Le aperture dei quotidiani inglesi sono tutte per il Chelsea che ha battuto ieri il Real Madrid per 2-0 conquistando la finale di Champions League che sarà tutta inglese. “Full English” titola Metro, in finale si sfideranno Chelsea e Manchester City, una sfida tutta inglese per il trofeo più ambito. Il Daily Mail apre con “Delizia turca“, sarà Istanbul il teatro della finale che sarà tutta inglese per la terza volta nella storia della Champions. Le due squadre inglesi hanno compiuto l’impresa di eliminare rispettivamente Psg e Real Madrid e la coppa dalle grandi orecchie tornerà in Inghilterra dopo due anni.