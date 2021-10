Le aperture dei quotidiani inglesi di oggi: “Scontro Van de Beek-Solskjaer”

Nei quotidiani inglesi di oggi trova molto spazio la situazione di Van de Beek in casa Manchester United, deluso dallo scarso minutaggio riservatogli dal tecnico Solskjaer. In particolare il Daily Express riprende uno scoop secondo il quale nei giorni scorsi il centrocampista olandese avrebbe tirato una gomma da masticare nella direzione del tecnico norvegese, stizzito dal non essere stato preso in considerazione durante l’allenamento.

FOTO: Prima pagina Daily Express