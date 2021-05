Le aperture dei quotidiani inglesi: “Boris blocca la finale di Champions”, si va verso l’opzione Portogallo

La finale di Champions League è certo che sarà giocata tra due squadre inglesi (Manchester City e Chelsea), ma quello che non si sa ancora è il luogo. Difficilmente si giocherà in Turchia e anche in Inghilterra come riportano i maggiori quotidiani inglesi. SI va verso l’opzione Portogallo che aveva ospitato anche la finale dello scorso anno.

Mirror titola ““Boris blocca la finale di Champions” , la UEFA avrebbe accettato di spostare la finale di Champions a Wembley, ma il governo inglese rifiuta di addolcire le normative per l’ingresso in UK. Le normative, infatti, impongono la quarantena per chi arriva in Inghilterra, lo spiega il Daily Telegraph col titolo “Il percorso dei VIP potrebbe fare naufragare l’idea Wembley”, dieci giorni di quarantena all’ingresso in UK, questo prevede il protocollo attuale. E così diventa impossibile ospitare la finale di Champions, con tutti i personaggi famosi al seguito, che sarebbero così chiamati a due settimane di isolamento nel Regno Unito. E così prende quota l’idea Portogallo.

Foto: Twitter Wembley